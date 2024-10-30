Солдаты КНДР находятся в 50 км от украинской границы, - FT

Издание со ссылкой на представителей украинской разведки отмечает, что около 3 тысяч северокорейских военных были тайно перевезены гражданскими грузовиками с дальнего востока России в Курскую область.

По словам украинских разведчиков, лишь несколько сотен из 3 тысяч - это спецназовцы, остальные - регулярные войска. В понедельник, 28 октября, их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ждут дальнейших приказов российского командования.

Представители украинской разведки подвергли сомнению боеспособность прибывших из Северной Кореи солдат, описывая большинство как неопытных пехотинцев низкого ранга.

Как отметили разведчики, северокорейские солдаты никогда раньше не покидали свою страну, не сражались в реальном бою и их опыт очень далек от современной войны. В частности, войска КНДР в России впервые увидели дроны-камикадзе, постоянно используемые на поле боя.

Украинские официальные лица заявили, что считают, что россияне могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо".