Солдати, дрони і арта: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 20 липня, на фронті було зафіксовано 122 бойові зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

"Противник 36 разів атакував позиції в районах населених пунктів Полтавка, Вдале, Новоекономічне, Лисівка, Звіряче, Новопавлівка, Оріхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Наші захисники відбили 34 штурми", - повідомили в Генштабі.

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