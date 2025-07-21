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Солдаты, дроны и арта: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 20 на 21 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили. 54 артсистемы и 199 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 043 160 (+1170) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 037 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 028 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 30 637 (+54) ед;
  • РСЗО - 1444 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1199 (+1) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 181 (+199) ед;
  • крылатых ракет - 3515 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 55 859 (+132) ед;
  • специальной техники - 3934 (+2) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 20 июля, на фронте было зафиксировано 122 боевых столкновений. Больше всего боев состоялись на Покровском направлении.

"Противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Наши защитники отбили 34 штурмов", - сообщили в Генштабе.

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