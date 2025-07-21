Солдаты, дроны и арта: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 20 июля, на фронте было зафиксировано 122 боевых столкновений. Больше всего боев состоялись на Покровском направлении.

"Противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Наши защитники отбили 34 штурмов", - сообщили в Генштабе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.