Солдат ВСУ с оружием дезертировал из воинской части

Во вторник, 16 апреля, вечером с оружием дезертировал военнослужащий срочной службы воинской части Артем Григоренко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 14-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

Как сообщается, на военную службу Григоренко призван в ноябре прошлого года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде.

"Вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонской области полиция задержала военнослужащего, который после аннексии Крыма перешел на сторону России и служил по контракту. Он с 2011 года проходил службу в ВМС ВСУ.

Кроме того, Дарницкий районный суд Киева назначил обвиняемому в дезертирстве воину АТО меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. Обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области, Добропольском районе.