Сократили убытки в семь раз: "Нафтогаз" обнародовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года
По итогам первого полугодия 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" получила чистый убыток в 1,7 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на консолидированную промежуточную финансовую отчетность, которую "Нафтогаз" опубликовал 28 октября.
Как отметили в компании, отчетность составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности вместе с отчетом об обзоре независимой международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) без замечаний.
По данным отчета, результаты за первое полугодие 2021 года значительно лучше результатов за аналогичный период 2020 года.
В частности, за второй квартал 2021 года, в начале которого национальную компанию возглавил Юрий Витренко, "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд. грн. А за аналогичный период предыдущего года компания получила чистый убыток в размере 14,7 млрд. грн.
В то же время, чистая прибыль во втором квартале 2021 была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года (10,2 млрд грн). Поэтому за первое полугодие 2021 года "Нафтогаз" зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд грн. Для сравнения: за первое полугодие 2020 года чистый убыток составил 11,5 млрд грн.
Именно в 2020 году компания превратилась из прибыльной в убыточную. Чистый убыток за весь 2020 год составил 19 млрд. грн. Для сравнения: в 2019 году компания зафиксировала чистую прибыль в 63,3 млрд. грн.
В то же время, в 2019 году прибыль по направлению, за которое отвечал непосредственно Юрий Витренко, а это транзит газа, включая Стокгольмский арбитраж против "Газпрома", превысил консолидированную прибыль, то есть, общий финансовый результат по другим направлениям имел чистый убыток в размере 5,1 млрд грн.
Напомним, в конце именно первого квартала 2020 года Юрий Витренко был фактически отстранен от работы, а впоследствии его должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" была сокращена.
В "Нафтогазе" также обращают внимание на то, что информация о прибыли "Нафтогаза" в первом квартале, которую распространяли уволенный руководитель, отдельные члены правления и наблюдательного совета компании, некорректна и может вводить в заблуждение Кабинет Министров Украины, инвесторов, а также общество.
"Во-первых, эта информация касалась не консолидированной, а отдельной отчетности. Во-вторых, обзор которой аудиторами вообще не проводился. Это в очередной раз свидетельствует, что не стоит доверять уже уволенному руководителю, членам правления и членам наблюдательного совета, которые делали соответствующие некорректные заявления", - отметили в компании.
При этом в "Нафтогазе" отмечают, что успели опубликовать отчетность в дедлайн, предусмотренный условиями выпуска еврооблигаций компании.
"Раньше выпустить отчетность не удавалось, поскольку, с одной стороны, компания стремилась провести работу при составлении консолидированной отчетности с наивысшим уровнем в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Также заметим, что независимые аудиторы были избраны во время процедуры закупки на Прозорро в феврале 2021 г., и, как свидетельствует практика компании, на проведение аудиторских процедур при смене аудитора необходимо больше времени", - говорится на сайте нацкомпании.