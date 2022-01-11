Сократили в три раза. В Чехии пересмотрели приговор боевику "ДНР"

Апелляционный суд посчитал недоказанным, что житель Карловарского края принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков.

Таким образом, Новачек был признан виновным в участии в действиях организованной преступной группировки, но не в терроризме, что карается в Чехии лишением свободы сроком до 26 лет.

Отметим, что Лукаш Новачек летом 2015 году приехал на восток Украины, чтобы "начать новую жизнь с девушкой Наташей", с которой познакомился в интернете. По приезду в Донецк знакомые Наташи якобы предложили ему должность в армии "ДНР", однако Новачек отказался быть солдатом и начал работать вольнонаемным для того, чтобы зарабатывать деньги.

В январе 2016 года он приехал в Москву, где в посольстве Чехии подал заявление на замену паспорта и вылетел в Прагу.