Скоротили в три рази. У Чехії переглянули вирок бойовику"ДНР"

Апеляційний суд визнав недоведеним, що житель Карловарського краю брав участь у бойових діях на боці бойовиків.

Таким чином, Новачек був визнаний винним в участі в діях організованого злочинного угруповання, але не в тероризмі, що карається в Чехії позбавленням волі строком до 26 років.

Відзначимо, що Лукаш Новачек влітку 2015 році приїхав на схід України, щоб "почати нове життя з дівчиною Наташею", з якою познайомився в Інтернеті. По приїзду в Донецьк знайомі Наташі нібито запропонували йому посаду в армії "ДНР", проте Новачек відмовився бути солдатом і почав працювати вільнонайманим для того, щоб заробляти гроші.

У січні 2016 року він приїхав до Москви, де в посольстві Чехії подав заяву на заміну паспорта і вилетів до Праги.