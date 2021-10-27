Сокращение "желтой" зоны. Только в трех областях COVID-показатели в норме: список
Фото: только в трех областях COVID-показатели в норме (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Желтая" зона карантина в Украине сократилась. По состоянию на сегодня, в этой зоне три области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В зону с самыми жесткими ограничениями входят:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Ровенская,
- Николаевская.
Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области также могут перевести в "красную" зону карантина, ранее сообщил глава Минздрава. Также в Черкасской ОГА сообщили, регион может попасть в эту зону.
"Оранжевая" зона
В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Полтавская.
"Желтая" зона
Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находятся три области:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.