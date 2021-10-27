Скорочення "жовтої" зони. Тільки в трьох областях COVID-показники в нормі: список
Фото: тільки в трьох областях COVID-показники в нормі (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Жовта" зона карантину в Україні скоротилась. Станом на сьогодні, у цій зоні три області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Рівненська,
- Миколаївська.
Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області також можуть перевести в "червону" зону карантину, раніше повідомив голова МОЗ. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.
"Помаранчева" зона
До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Полтавська.
"Жовта" зона
Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.