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Скорочення "жовтої" зони. Тільки в трьох областях COVID-показники в нормі: список

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 10:08
Скорочення "жовтої" зони. Тільки в трьох областях COVID-показники в нормі: список Фото: тільки в трьох областях COVID-показники в нормі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Жовта" зона карантину в Україні скоротилась. Станом на сьогодні, у цій зоні три області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Херсонська,
  • Рівненська,
  • Миколаївська.

Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області також можуть перевести в "червону" зону карантину, раніше повідомив голова МОЗ. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.

Скорочення &quot;жовтої&quot; зони. Тільки в трьох областях COVID-показники в нормі: список

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:

  1. Київ,
  2. Волинська область,
  3. Житомирська,
  4. Івано-Франківська,
  5. Київська,
  6. Луганська,
  7. Львівська,
  8. Сумська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Хмельницька,
  12. Черкаська,
  13. Чернівецька,
  14. Чернігівська,
  15. Полтавська.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває три області:

  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Вінницька.
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