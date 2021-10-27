Скорочення "жовтої" зони. Тільки в трьох областях COVID-показники в нормі: список

"Жовта" зона карантину в Україні скоротилась. Станом на сьогодні, у цій зоні три області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

"Червона" зона

В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська,

Рівненська,

Миколаївська.

Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області також можуть перевести в "червону" зону карантину, раніше повідомив голова МОЗ. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше українських областей. У неї входять:

Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Полтавська.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває три області: