Сокращение теневой экономики на 5% построит 100 новых школ ежегодно, - Костенко

Фото: Сергей Солодченко и Юрий Костенко (bc-ua.org)

Коалиция "За детенизацию" призывает власть обратить внимание на вопрос сокращения теневой экономики

Сокращение теневой экономики на 5% позволит построить 100 новых школ ежегодно. Однако у власти не хватает политической воли или времени, чтобы заниматься этим вопросом.

Об этом сообщил РБК-Украина член правления объединения общественных организаций - Коалиции "За детенизацию" Юрий Костенко.

По его словам, решение вопроса лежит в комплексных реформах от изменения налогового законодательства до реформы судебных и правоохранительных органов.

Помимо этого, коалиция совместно с журналистами провела собственное расследование по секторам теневой экономики, от рынка электроники, одежды и обуви до ювелирного крупного бизнеса, и на основе полученной информации подала соответствующее заявление в ГФС на магазин электроники и бытовой техники STYLUS.

В свою очередь, сотрудники ГФС выявили признаки совершения учредителями и должностными лицами этого магазина несколько тяжких преступлений, главное из которых неуплата налогов в особо крупных размерах и торговля контрафактными товарами известных брендов.

Так, с целью уклонения от уплаты налогов владелец компании осуществлял продажи контрафактного и контрабандного товара от имени нескольких подставных физических лиц-предпринимателей, которые фактически являются сотрудниками магазина. При этом на руки покупатель получал вместо фискального чека некий похожий документ со штампом несуществующего юридического лица.

Коалиция "За детенизацию" призывает власть обратить внимание на вопрос сокращения теневой экономики и "закрыть хотя бы примитивные схемы, которые видно каждому ".

Напомним, в мае коалиция "За детенизацию" подписала меморандум о сотрудничестве с руководителем ГФС Сергеем Солодченко, который поддержал их стремление сократить теневую экономику и, тем самым, создать равные правила игры и хороший инвестиционный климат в Украине.

Ранее коалиция обращалась к президенту Владимиру Зеленскому в связи с коррупцией и теневой экономикой, которые продолжают "процветать" в Украине.

В свою очередь, журналист Евгений Плинский также провел собственное расследование о деятельности Stylus, сделав вывод, что компания является самым "черным" реализатором нелегальной техники в Украине.