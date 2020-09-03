Скорочення тіньової економіки на 5% побудує 100 нових шкіл щорічно, - Костенко

Фото: Сергій Солодченко та Юрій Костенко (bc-ua.org)

Коаліція "За детінізацію" закликає владу звернути увагу на питання скорочення тіньової економіки

Скорочення тіньової економіки на 5% дозволить побудувати 100 нових шкіл щорічно. Однак у влади не вистачає політичної волі або часу, щоб займатися цим питанням.

Про це повідомив РБК-Україна член правління об'єднання громадських організацій - Коаліції "За детінізацію" Юрій Костенко.

За його словами, розв'язання питання лежить в комплексних реформ від зміни податкового законодавства до реформи судових та правоохоронних органів.

Крім цього, коаліція спільно з журналістами провела власне розслідування по секторах тіньової економіки, від ринку електроніки, одягу і взуття до ювелірного великого бізнесу, і на основі отриманої інформації подала відповідну заяву у ДФС на магазин електроніки й побутової техніки STYLUS.

Своєю чергою, співробітники ДФС виявили ознаки вчинення засновниками та службовими особами цього магазину кілька тяжких злочинів, головне з яких несплата податків в особливо великих розмірах і торгівля контрафактними товарами відомих брендів.

Так, з метою ухилення від сплати податків власник компанії здійснював продаж контрафактного та контрабандного товару від імені кількох підставних фізичних осіб-підприємців, які фактично є співробітниками магазину. При цьому на руки покупець отримував замість фіскального чека схожий документ зі штампом неіснуючої юридичної особи.

Коаліція "За детінізацію" закликає владу звернути увагу на питання скорочення тіньової економіки й "закрити хоча б примітивні схеми, які видно кожному".

Нагадаємо, в травні коаліція "За детінізацію" підписала меморандум про співпрацю з керівником ДФС Сергієм Солодченком, який підтримав прагнення скоротити тіньову економіку і, тим самим, створити рівні правила гри та сприятливий інвестиційний клімат в Україні.

Раніше коаліція зверталася до президента Володимира Зеленського у зв'язку з корупцією і тіньовою економікою, які продовжують "процвітати" в Україні.

Своєю чергою, журналіст Євген Плинський також провів власне розслідування щодо діяльності Stylus, зробивши висновок, що компанія є найбільш "чорним" реалізатором нелегальної техніки в Україні.