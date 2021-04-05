Сокращение районов: уволят 21 тысячу сотрудников

Он напомнил, что образовано 1469 территориальных общин, которые в настоящее время тоже являются очень мощным работодателем и приглашают профессионалов, имеющих опыт работы в райгосадминистрациях.

"По нашим подсчетам уволеными будут 21 тысяча работников всех категорий, а штатная численность новых райгосадминистраций составляет 16 тысяч", - сообщил он.

Министр подчеркнул, что профессиональные сотрудники РГА будут востребованы как со стороны общин, так и со стороны новых райадминистраций.

Отметим, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.