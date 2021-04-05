Скорочення районів: буде звільнено 21 тисяч співробітників

Він нагадав, що утворено 1469 територіальних громад, які наразі теж є дуже потужним роботодавцем і запрошують професіоналів, що мають досвід роботи в райдержадміністраціях.

"За нашими підрахунками вивільними мають бути 21 тисяч працівників усіх категорій, а штатна чисельність новоутворених райдержадміністрацій складає 16 тисяч", - повідомив він.

Міністр підкреслив, що професійні співробітники РДА будуть затребувані як з боку громад, так і з боку нових райадміністрацій.

Зазначимо, в грудні 2020 року Кабінет міністрів України схвалив реорганізацію та створення нових районних державних адміністрацій.