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Сокращение полномочий Окружного админсуда Киева: детали законопроекта Зеленского

Автор: Александр Белоус

Президент Украины планирует подать в Верховную раду три законопроекта о работе судебной системы. Один из них касается полномочий Окружного админсуда города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Как отмечается в сообщении, первым законопроектом предлагается установить, что все судебные споры, в которых оспариваются акты центральных органов исполнительной власти, забираются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы Верховному суду в качестве суда первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в подобных спорах будет Большая палата Верховного суда.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он направит в Верховную раду три законопроекта.

Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киева отменил решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на это решение ОАСК.

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