Зменшення повноважень Окружного адмінсуду Києва: деталі законопроекту Зеленського

Як зазначається в повідомленні, першим законопроектом пропонується встановити, що всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного Суду.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, йдеться в повідомленні.