ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сокращение полномочий ОАСК: Раде рекомендуют включить закон в повестку дня

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 16:38
Сокращение полномочий ОАСК: Раде рекомендуют включить закон в повестку дня Фото: ОАСК (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Полномочия Окружного административного суда Киева могут сократить. Соответствующий законопроект №5067 авторства президента Владимира Зеленского Верховной раде рекомендуют включить в повестку дня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Такое решение комитет принял в ходе сегодняшнего заседания.

"Если парламент включит его в повестку дня, то дальше он будет готовиться на первое чтение. Сначала комитет должен его рассмотреть и принять решение о рекомендации на первое чтение. В любом случае еще два действия должно быть - включение в повестку дня и решения самого комитета по первому чтению", - отметила парламентарий.

Напомним, ранее глава правового комитета ВР Андрей Костин заявил, что в Раде считают закон об ОАСК важным, в частности для международных партнеров.

Как писало РБК-Украина, законопроект №5067 о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева предлагает лишить его права рассматривать дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Так, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Закон
NEWS
Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса
Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады