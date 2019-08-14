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Сокращение комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии, - Порошенко

Новости » Политика    14.08.2019 - 12:45
Сокращение комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко отреагировал на намерения сократить комитет по делам ветеранов

Сокращение комитета Верховной рады по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Порошенко возмутился намерениями сократить комитет по делам ветеранов.

"Первый шаг к сворачиванию государственной политики в отношении защитников - социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции Достоинства. Сокращение комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов", - утверждает Порошенко.

Он отметил, что во всех государствах, участвующих в вооруженных конфликтах, есть Министерство ветеранов - в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Корее. И сохранить его функционирования в Украине является чрезвычайно важным. Поддержку Министерству ветеранов Украины уже предоставили наши страны-партнеры: США, Канада, Великобритания.

"Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное политическое решение", - написал Порошенко.

Сокращение комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии, - Порошенко

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, сегодня собирается рабочая группа по подготовке работы нового созыва парламента, которая должна утвердить перечень, количество и состав комитетов ВР нового созыва.

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