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Скорочення комітету у справах ветеранів - це ще один постріл у спину армії, - Порошенко 

Новини » Політика    14.08.2019 - 12:45
Скорочення комітету у справах ветеранів - це ще один постріл у спину армії, - Порошенко 
Фото: Петро Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко відреагував на наміри скоротити комітет у справах ветеранів

Скорочення комітету Верховної ради у справах ветеранів - це ще один постріл у спину армії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Порошенко обурився намірами скоротити комітет у справах ветеранів.

"Перший крок до згортання державної політики щодо захисників - соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників Революції Гідності. Скорочення комітету може призвести до ліквідації стратегічно важливого Міністерства у справах ветеранів", - стверджує Порошенко.

Він зазначив, що у всіх державах, які беруть участь у збройних конфліктах, є Міністерства ветеранів - у США, Китаї, Японії, Канаді, Хорватії, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Південній Кореї. І зберегти його функціонування в Україні є надзвичайно важливим. Підтримку Міністерству ветеранів України вже надали наші країни-партнери: США, Канада, Великобританія.

"Сподіваюся, що сьогодні у новообраних депутатів вистачить здорового глузду прийняти правильне політичне рішення", - написав Порошенко.

Скорочення комітету у справах ветеранів - це ще один постріл у спину армії, - Порошенко 

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Нагадаємо, що сьогодні збирається робоча група з підготовки роботи нового скликання парламенту, яка має затвердити перелік, кількість та склад комітетів ВР нового скликання.

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