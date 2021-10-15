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Сокращение инвестиций и добычи: в Кабмине оценили последствия запрета добытчикам продавать свой газ

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Киев, Пятница 15 октября 2021 12:34
Сокращение инвестиций и добычи: в Кабмине оценили последствия запрета добытчикам продавать свой газ Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Сворачивание рынка природного газа и введение регуляторных ограничений на работу газодобывающей отрасли может привести к сокращению инвестиций и падению добычи и поступлений в госбюджет.

Об этом заявил советник премьер-министра Дениса Шмыгаля Кирилл Криволап в Facebook.

"Постоянное изменение условий на рынке приводит к потере интереса со стороны инвестора и недоверия к государству. Долгосрочные проекты по добыче предусматривают получение первых результатов, в виде добытого газа, минимум через 1-1,5 года для green field проекты и это означает, что инвестиционный проект является долговременным и требует значительных капитальных инвестиций", - отметил эксперт.

Советник премьера добавил, что добыча украинского газа должна оставаться приоритетом.

"Сценарий добычи 30 млрд м3 газа, по экспертным оценкам, является вполне реалистичным, однако для этого необходимо обеспечение определенных условий на рынке. Экономическим эффектом наращивания объемов добычи будет рост поступлений в центральный и местные бюджеты, а также рост ВВП на 3%. Дополнительные поступления в бюджет могут составить более 200 млрд грн до 2030 года", - добавил Криволап.

Напомним, на прошлой неделе лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики от такого шага.

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