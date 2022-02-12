"Сокол" разгромил "Кременчуг" в битве лидеров УХЛ

Тон поединка в Дворце спорта задал быстрый гол "соколят". Уже на 2-й минуте Благый протянул шайбу через полплощадки и выложил под удар Смирнову – 1:0. Под занавес первого периода "Сокол" едва не забил во второй раз в меньшинстве, но упустил атаку 2 в 1.

Равная игра во втором периоде продолжалась до реализации хозяевами большинства. Рубан заметил рывок партнера слева и отбросил в свободную зону, откуда Егор Кузьменко переиграл кипера.

К концу периода команды обменялись шайбами. Гости сократили отрыв усилиями Андрея Денискина, но Павленко с Кузьменко организовали выход фактически на пустые ворота для Антона Рубана – 3:1.

Еще одна шайба от Рубана на старте третьего периода сбила пыл "Кременчуга". Гости еще забили усилиями россиянина Забавина, но потом скатились к грубой игре. Как следствие, "Сокол" наказал конкурента еще двумя шайбами ​​– Смирнов оформил дубль, а Евгений Фадеев удачно сыграл на добивании.

Благодаря этой победе в присутствии свыше 5 тысяч зрителей "Сокол" закрепил лидерство в УХЛ. Следующий матч киевляне сыграют на выезде против БСФК 15 февраля, а вот "Кременчуг" поедет в Харьков к "Берсеркам" (17 февраля).

УХЛ, регулярный чемпионат

"Сокол" – "Кременчуг" – 6:2

Шайбы: 1:0 – Смирнов (Благый), 01:17. 2:0 – Кузьменко (Рубан, – больш.), 31:55. 2:1 – Денискин (Дубинин, Коробов), 33:58. 3:1 – Рубан (Павленко, Кузьменко), 37:10. 4:1 – Рубан, 40:51. 4:2 - Забавин (Хришпенц, Серанов), 49:22. 5:2 – Смирнов (Павленко, Давыдов), 52:21. 6:2 – Фадеев (Нименко), 54:14

Турнирное положение: "Сокол" – 40 очков (23 матча), "Кременчуг" – 32 (22), "Днепр" – 24 (24), "Харьковские Берсерки" – 20 (23), БСФК – 9 (24).