"Сокол" не будет играть в Польской хоккейной лиге

Украинский клуб не будет играть в сезоне 2022/23 ПХЛ. Руководство "Сокола" не успело до 12 июля выполнить все условия для участия в чемпионате Польши.

Боссы столичного гранда должны были официально подтвердить заявку на присоединение к ПХЛ и подтвердить платежеспособность. "Сокол" должен был заплатить 300 тысяч злотых за уайлд-кард ПХЛ и еще 75 тысяч перечислить в качестве вступительного взноса.

Также киевляне обязаны были найти домашнюю арену для матчей чемпионата. Президент "Сокола" Алексей Житник побывал в Бытоме и Ополе, где проинспектировал ледовые стадионы и склонялся к выбору опольского "Торополя".

Однако киевский клуб не успел вовремя выполнить все требования для участия в чемпионате и отказался от заявки на сезон 2022/23. Однако боссы "Сокола" сохраняют желание присоединиться к ПХЛ через год.

Что такое Польская хоккейная лига

Главная лига Польши основана в 1926 году. В 1955-1999 гг. именовалась экстраклясой.

Самым титулованным клубом является ГКС из Катовице – 7 титулов. В финальной серии сезона 2021/22 силезцы без проблем переиграли "Унию" из Освенцима (4:0).

В минувшем сезоне в чемпионате выступили 9 команд. Подавляющее большинство из них – восемь – представят южные воеводства, рядом с Чехией и Словакией.