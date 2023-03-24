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"Сокіл" здолав "Кременчук" і зрівняв рахунок у фіналі хокейної першості

Фото: "Соколята" здобули виїзну перемогу (facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Антон Федорців

Із футбольним рахунком столичний "Сокіл" переграв "Кременчук" у другому матчі фінальної серії чемпіонату України 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, фінал, другий матч

"Кременчук" – "Сокіл" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: Янішевський, 43:16

На відміну від першої зустрічі вітчизняних грандів, другий матч на арені "Айсберг" виявився вкрай бідним на голи. Справжніми королями поєдинку стали воротарі Кучер і Дьяченко. Зрештою, долю другого раунду протистояння вирішила одна шайба.

На старті фінального періоду господарів дотиснули "соколята". Героєм киян став Янішевський. У контратаці чинного чемпіона він влаштував справжній сольний прохід – за воротами пройшов від лівого до правого борту, змістився у центр і розкішним кидком запалив одиницю на табло.

Попри старання обох команд, ані "Сокіл", ані "Кременчук" більше не забивали. Мінімальна перемога на виїзді дозволила столичному колективу зрівняти рахунок у фінальній серії (1:1). Змагання триватиме до трьох перемог.

Тепер фінал хокейної першості переїде до Києва. "Сокіл" двічі прийме "Кременчук" на льоду Палацу спорту. Матч призначений на 27 березня. Четвертий же поєдинок зіграють 28 березня.

До слова, напередодні "Кременчук" виграв перестрілку в "Сокола" в овертаймі.

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