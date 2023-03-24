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"Сокол" одолел "Кременчуг" и сравнял счет в финале хоккейного первенства

Фото: "Соколята" одержали выездную победу (facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Антон Федорцив

С футбольным счетом столичный "Сокол" обыграл "Кременчуг" во втором матче финальной серии чемпионата Украины 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, финал, второй матч

"Кременчуг" – "Сокол" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: Янишевский, 43:16

В отличие от первой встречи отечественных грандов второй матч на арене "Айсберг" оказался крайне бедным на голы. Настоящими королями поединка стали вратари Кучер и Дьяченко. В конце концов судьбу второго раунда противостояния решила одна шайба.

На старте финального периода хозяев дожали "соколята". Героем киевлян стал Янишевский. В контратаке действующего чемпиона он устроил настоящий сольный проход – за воротами прошел от левого к правому борту, сместился в центр и роскошным броском зажег единицу на табло.

Несмотря на старания обеих команд, ни "Сокол", ни "Кременчуг" больше не забивали. Минимальная победа на выезде позволила столичному коллективу сравнять счет в финальной серии до трех побед (1:1).

Теперь финал хоккейного первенства переедет в Киев. "Сокол" примет "Кременчуг" на льду Дворца спорта. Матч назначен на 27 марта. Четвертый же поединок сыграют 28 марта.

К слову, накануне "Кременчуг" выиграл перестрелку у "Сокола" в овертайме.

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