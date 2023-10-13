"Сокіл" здолав чемпіона Сербії з російською діаспорою на старті Континентального кубка

Континентальний кубок, 2-й раунд, група D, 1-й тур

"Сокіл" – "Црвена Звезда" – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Шайби: Разумов, 28:03, Ромашенко, 30:20, 41:12, Захаров, 33:20 – Подунавац, 14:49, Драговіч, 52:36

Стартував матч на зустрічних курсах. Український та сербський колективи намагалися відповідати атакою на кожен випад один одного. У такому протистоянні рахунок відкрили господарі турніру – Подунавац влучно кинув від синьої лінії в більшості.

"Сокіл" отямився в другій 20-хвилинці. Кияни після пристрілки шокували балканців трьома шайбами за п'ять з хвостиком хвилини. Зрівняв рахунок Разумов, який вдало підставив ключку в затяжній атаці "соколят" за чисельної переваги. А вивів чемпіонів України вперед Ромашенко, скориставшись передачею Бородая з-за воріт.

Згодом закріпив перевагу "Сокола" влучним пострілом із лівої зони вкидання Захаров. Натомість на старті третього періоду дубль оформив Ромашенко, який розібрався з голкіпером на "п'ятаку" в більшості. "Звездаш" Драговіч лише допоміг белградцям із чотирма росіянами в складі уникнути розгрому.

Одноколовий турнір "Сокіл" продовжить у суботу другим матчем. Суперником киян стане литовський "Каунас". Старт поєдинку призначений на 17:00 за київським часом. У наступний раунд вийде лише переможець квартету.