"Сокол" одолел чемпиона Сербии с российской диаспорой на старте Континентального кубка

Континентальный кубок, 2-й раунд, группа D, 1-й тур

"Сокол" – "Црвена Звезда" – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Шайбы: Разумов, 28:03, Ромашенко, 30:20, 41:12, Захаров, 33:20 – Подунавац, 14:49, Драгович, 52:36

Стартовал матч на встречных курсах. Украинский и сербский коллективы пытались отвечать атакой на каждый выпад друг друга. В таком противостоянии счет открыли хозяева турнира – Подунавац метко бросил от синей линии в большинстве.

"Сокол" пришел в себя во второй 20-минутке. Киевляне после пристрелки шокировали балканцев тремя шайбами в течение пяти с хвостиком минуты. Сравнял счет Разумов, удачно подставивший клюшку в затяжной атаке "соколят" в численном преимуществе. А вывел чемпионов Украины вперед Ромашенко, воспользовавшись передачей Бородая из-за ворот.

Впоследствии закрепил преимущество "Сокола" точным выстрелом из левой зоны вбрасывания Захаров. На старте третьего периода дубль оформил Ромашенко, который разобрался с голкипером на "пятаке" в большинстве. "Звездаш" Драгович только помог белградцам с четырьмя россиянами в составе избежать разгрома.

Однокруговой турнир "Сокол" продолжит в субботу вторым матчем. Соперником киевлян станет литовский "Каунас". Старт поединка назначен на 17:00 по киевскому времени. В следующий раунд выйдет только победитель квартета.