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"Сокіл" відпустив ветерана команди до лав конкурента

Фото: Валентин Алексюк (другий ліворуч) тричі став чемпіоном у "Соколі" (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений нападник Валентин Алексюк змінив київський "Сокіл" на херсонський "Дніпро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

36-річний нападник завершив етап кар'єри в столичному гранді. Відтепер він захищатиме кольори "щук".

Алексюк-молодший покинув "Сокіл" після завоювання третього "золота". Окрім титулу за підсумками сезону 2022/23, універсальний виконавець став чемпіоном із киянами в 2008-му та 2010-му роках. Загалом за "Сокіл" провів 166 матчів, у яких оформив рівно 100 очок (44 шайби, 56 передач).

"Дніпро", до лав якого приєднався Алексюк, розпочав підготовку до нового сезону три тижні тому. "Щуки" тренувалися в Калуші, а напередодні перебралися до Кременчука. Там підопічні Олександра Бобкіна відновили заняття на льоду та готуватимуться до Кубка України.

Раніше Рада ФХУ окреслила контури сезону 2023/24 в усіх вікових категоріях. Зокрема, 13 вересня розпочнеться Кубок України. Старт же регулярної першості в хокейній еліті запланований на 27 вересня.

 

 

До слова, вітчизняний тренер Вітер переманив 6 українців у литовський "Каунас".

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