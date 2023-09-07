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"Сокол" отпустил ветерана команды в ряды конкурента

Фото: Валентин Алексюк (второй слева) трижды стал чемпионом в "Соколе" (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Опытный нападающий Валентин Алексюк сменил киевский "Сокол" на херсонский "Днепр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

36-летний нападающий завершил этап карьеры в столичном гранде. Теперь он будет защищать цвета "щук".

Алексюк-младший покинул "Сокол" после завоевания третьего "золота". Кроме титула по итогам сезона 2022/23, универсальный исполнитель стал чемпионом с киевлянами в 2008-м и 2010-м годах. В общей сложности за "Сокол" провел 166 матчей, в которых оформил ровно 100 очков (44 шайбы, 56 передач).

"Днепр", к рядам которого присоединился Алексюк, начал подготовку к новому сезону три недели назад. "Щуки" тренировались в Калуше, а накануне перебрались в Кременчуг. Там подопечные Александра Бобкина возобновили занятия на льду и будут готовиться к Кубку Украины.

Ранее Совет ФХУ очертил контуры сезона 2023/24 во всех возрастных категориях. В частности, 13 сентября начнется Кубок Украины. Старт же регулярного первенства в хоккейной элите запланирован на 27 сентября.

 

 

К слову, отечественный тренер Витер переманил 6 украинцев в литовский "Каунас".

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