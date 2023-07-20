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"Сокіл" відновив тренування у Києві: фото

Фото: "Сокіл" розпочне сезон у статусі чемпіона України (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Сокіл" під керівництвом Олега Шафаренка розпочав повноцінну підготовку до хокейного сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

Чемпіон України дав старт тренувальному процесу за межами льоду. Наразі "соколята" відновлюють змагальні фізичні кондиції.

Під орудою Шафаренка та його асистента Костянтина Сімчука займаються 25 хокеїстів. Щоправда, четверо з них невдовзі відбудуть до таборів закордонних клубів. Зокрема, оборонець Іван Сисак поїде в угорський "Дунайварош".

У статусі повноцінних виконавців "Сокола" тренується 21 хокеїст. Поруч із ветераном-рекордсменом Бабинцем займаються і літні новачки команди – Філімонов, Явний, Захаров, Ромащенко та Бородай. Голкіпер Богдан Дьяченко після оренди перебрався в лави киян остаточно.

Список хокеїстів на тренуваннях "Сокола":

воротар: Дьяченко

оборонці: Толстушко, Горлушко, Гайдук, Філімонов, Полоницький, Явний, Бондарєв, Євсейчик

нападники: Бабинець, Благий, Янішевський, Чердак, Захаров, Качан, Ромащенко, Бородай, Жеребко, Слюсар, Костромітін, Говорушко

До слова, раніше Шафаренко вдруге очолив "Сокіл" після річної паузи.

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