"Сокіл" відновив тренування у Києві: фото

Чемпіон України дав старт тренувальному процесу за межами льоду. Наразі "соколята" відновлюють змагальні фізичні кондиції.

Під орудою Шафаренка та його асистента Костянтина Сімчука займаються 25 хокеїстів. Щоправда, четверо з них невдовзі відбудуть до таборів закордонних клубів. Зокрема, оборонець Іван Сисак поїде в угорський "Дунайварош".

У статусі повноцінних виконавців "Сокола" тренується 21 хокеїст. Поруч із ветераном-рекордсменом Бабинцем займаються і літні новачки команди – Філімонов, Явний, Захаров, Ромащенко та Бородай. Голкіпер Богдан Дьяченко після оренди перебрався в лави киян остаточно.

Список хокеїстів на тренуваннях "Сокола":

воротар: Дьяченко

оборонці: Толстушко, Горлушко, Гайдук, Філімонов, Полоницький, Явний, Бондарєв, Євсейчик

нападники: Бабинець, Благий, Янішевський, Чердак, Захаров, Качан, Ромащенко, Бородай, Жеребко, Слюсар, Костромітін, Говорушко