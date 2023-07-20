"Сокол" возобновил тренировки в Киеве: фото

Чемпион Украины дал старт тренировочному процессу за пределами льда. В данный момент "соколята" восстанавливают соревновательные физические кондиции.

Под руководством Шафаренко и его ассистента Константина Симчука занимаются 25 хоккеистов. Правда, четверо из них вскоре отбудут в лагеря зарубежных клубов. В частности, защитник Иван Сысак уедет в венгерский "Дунайварош".

В статусе полноценных исполнителей "Сокола" тренируется 21 хоккеист. Наряду с ветераном-рекордсменом Бабинцем занимаются и летние новички команды – Филимонов, Явный, Захаров, Ромащенко и Бородай. Голкипер Богдан Дьяченко после аренды перебрался в ряды киевлян окончательно.

Список хоккеистов на тренировках "Сокола":

вратарь: Дьяченко

защитники: Толстушко, Горлушко, Гайдук, Филимонов, Полоницкий, Явный, Бондарев, Евсейчик

нападающие: Бабинец, Благой, Янишевский, Чердак, Захаров, Качан, Ромащенко, Бородай, Жеребко, Слюсар, Костромитин, Говорушко