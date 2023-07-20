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"Сокол" возобновил тренировки в Киеве: фото

Фото: "Сокол" начнет сезон в статусе чемпиона Украины (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Сокол" под руководством Олега Шафаренко начал полноценную подготовку к хоккейному сезону 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Чемпион Украины дал старт тренировочному процессу за пределами льда. В данный момент "соколята" восстанавливают соревновательные физические кондиции.

Под руководством Шафаренко и его ассистента Константина Симчука занимаются 25 хоккеистов. Правда, четверо из них вскоре отбудут в лагеря зарубежных клубов. В частности, защитник Иван Сысак уедет в венгерский "Дунайварош".

В статусе полноценных исполнителей "Сокола" тренируется 21 хоккеист. Наряду с ветераном-рекордсменом Бабинцем занимаются и летние новички команды – Филимонов, Явный, Захаров, Ромащенко и Бородай. Голкипер Богдан Дьяченко после аренды перебрался в ряды киевлян окончательно.

Список хоккеистов на тренировках "Сокола":

вратарь: Дьяченко

защитники: Толстушко, Горлушко, Гайдук, Филимонов, Полоницкий, Явный, Бондарев, Евсейчик

нападающие: Бабинец, Благой, Янишевский, Чердак, Захаров, Качан, Ромащенко, Бородай, Жеребко, Слюсар, Костромитин, Говорушко

К слову, ранее Шафаренко во второй раз возглавил "Сокол" после годовой паузы.

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