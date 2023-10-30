"Сокіл" вдруге переграв "Кепіталз" у дербі Києва в серії булітів
Столичний "Сокіл" у регулярній першості хокейного чемпіонату України 2023/24 здолав "Київ Кепіталз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат України, регулярна першість
"Сокіл" – "Київ Кепіталз" – 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Шайби: Бабинець, 28:11, Янішевський, 56:10 – Куцевич, 46:03, Луговий, 57:04
Після безгольового першого періоду номінальні господарі повели в рахунку в середині другої 20-хвилинки. У складі "соколят" відзначився бомбардир-ветеран Бабинець. Він вискочив 1 в 0 після передачі Євсейчика з власної половини та переграв Бабіка.
"Кепіталз" відігралися на початку третього періоду. Куцевич швидко зорієнтувався у курйозному епізоді, коли нападник "Сокола" Качан збив воротаря своєї ж команди Дьяченка. А новий спалах активності команд припав на ендшпіль зустрічі – на шайбу Янішевського гості відповіли голом Лугового.
Довелося грати овертайм. Проте, і в ньому столичні колективи сильнішого не виявили. Справа перейшла до післяматчевої серії булітів. Укотре там героєм "Сокола" став Дьяченко. Воротар парирував усі 5 кидків суперників, а ось за команду Олега Шафаренка відзначився Чердак.
Отже, "Сокіл" вдруге здолав "Кепіталз" у сезоні 2023/24. Чинний чемпіон закріпився в лідерах першості (21 очко). Натомість дебютант чемпіонату залишився на другій сходинці (17 пунктів).
До слова, раніше Христич став головним тренером збірної України.
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