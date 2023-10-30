"Сокол" во второй раз обыграл "Кэпиталз" в дерби Киева в серии буллитов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Киев Кэпиталз" – 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: Бабинец, 28:11, Янишевский, 56:10 – Куцевич, 46:03, Луговой, 57:04

После первого безголевого периода номинальные хозяева повели в счете в середине второй 20-минутки. В составе "соколят" отличился бомбардир-ветеран Бабинец. Он выскочил 1 в 0 после передачи Евсейчика со своей половины и переиграл Бабика.

"Кэпиталз" отыгрались в начале третьего периода. Куцевич быстро сориентировался в курьезном эпизоде, когда нападающий "Сокола" Качан сбил вратаря своей же команды Дьяченко. А новая вспышка активности команд пришлась на эндшпиль встречи – на шайбу Янишевского гости ответили голом Лугового.

Пришлось играть овертайм. Однако и в нем столичные коллективы сильнейшего не выявили. Дело перешло к послематчевой серии буллитов. В который раз там героем "Сокола" стал Дьяченко. Вратарь парировал все 5 бросков соперников, а вот за команду Олега Шафаренко отличился Чердак.

Итак, "Сокол" во второй раз одолел "Кэпиталз" в сезоне 2023/24. Действующий чемпион закрепился в лидерах первенства (21 очко). В свою очередь дебютант чемпионата остался на второй строчке (17 пунктов).