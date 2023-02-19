UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Сокіл" упевнено переграв "Кременчук" і повернув лідерство в хокейній першості України

Фото: "Сокіл" узяв реванш за недавню поразку на виїзді (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Перемогою столичного "Сокола" завершився центральний матч ігрового дня чемпіонату України з хокею проти "Кременчука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, регулярна першість

"Сокіл" – "Кременчук" – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: Благий, 19:49, Чердак, 21:00

Стартовий період був насиченим на події, але першої шайби довелося зачекати до останньої хвилини. Киянам вдалося реалізувати більшість 5 на 3 у затяжній атаці. Благий підхопив шайбу в центральній зоні перед воротами після серії рикошетів і влучно кинув повз Кучера.

На старті ж другої 20-хвилинки "Сокіл" подвоїв власну перевагу. Столичний гранд знову реалізував більшість. Бабинець і Качан підготували момент для Чердака, який вчасно ввірвався з лівого краю і замкнув дальню стійку.

Кременчуківці мали вдосталь ігрового часу, щоб відігратися і створили чимало нагод. На фінальні дві хвилини гості навіть випустили шостого польового. Утім, злагоджена гра "соколят" в обороні та посмішка Фортуни дозволила зберегти шатаут для Дьяченка.

Завдяки домашній перемозі "Сокіл" вирвався в лідери чемпіонату України. Кияни набрали 63 очки (28 матчів). Натомість "Кременчук" опустився на другу сходинку – 60 пунктів (26 поєдинків). На третьому місці йде херсонський "Дніпро" (58 очок, 25 матчів).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СоколЧемпионат Украиныхоккей