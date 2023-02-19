RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сокол" уверенно переиграл "Кременчуг" и вернул лидерство в хоккейном первенстве Украины

Фото: "Сокол" взял реванш за недавнее поражение на выезде (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Победой столичного "Сокола" завершился центральный матч игрового дня чемпионата Украины по хоккею против "Кременчуга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Кременчуг" – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: Благой, 19:49, Чердак, 21:00

Стартовый период был насыщен событиями, но первой шайбы пришлось подождать до последней минуты. Киевлянам удалось реализовать большинство 5 на 3 в затяжной атаке. Благой подхватил шайбу в центральной зоне перед воротами после серии рикошетов и метко бросил мимо Кучера.

На старте же второй 20-минутки "Сокол" удвоил собственное преимущество. Столичный гранд снова реализовал большинство. Бабинец и Качан подготовили момент для Чердака, который вовремя ворвался с левого края и замкнул дальнюю стойку.

Кременчужане имели достаточно игрового времени, чтобы отыграться и создали немало возможностей. На финальные две минуты гости даже выпустили шестого полевого. Впрочем, слаженная игра "соколят" в обороне и улыбка Фортуны позволила сохранить шатаут для Дьяченко.

Благодаря домашней победе "Сокол" вырвался в лидеры чемпионата Украины. Киевляне набрали 63 очка (28 матчей). "Кременчуг" опустился на вторую строчку – 60 пунктов (26 поединков). На третьем месте идет херсонский "Днепр" (58 очков, 25 матчей).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоколЧемпионат Украиныхоккей