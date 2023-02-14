"Сокіл" у серії булітів дотиснув "Дніпро" та залишився другим у чемпіонаті України

Чемпіонат України, регулярна першість

"Дніпро" – "Сокіл" – 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2)

Шайби: Стецюра, 09:41, Койда, 31:18 – Слюсар, 49:19, Янішевський, 49:59

"Щуки" відкрили рахунок у середині стартового періоду. Херсонці зуміли реалізувати більшість. Сидоренко прорвався до зони атаки ліворуч і відпасував у центр, де Стецюра в один дотик класно кинув повз Дьяченка.

Розвинути успіх "Дніпро" зумів у другій 20-хвилинці. Цього разу номінальні господарі зловили "соколят" на помилці на власній половині. Після перехоплення Койда від лівого борту віддав передачу Попережаю. Постріл останнього голкіпер столичного гранда відбив, але той же Койда встиг зіграти на добиванні.

А ось третьому періоді "Сокіл" спромігся на камбек. Спершу кияни розмочили рахунок у більшості 5 на 3, коли Слюсар завдав пострілу з правої зони вкидання. А згодом Янішевський обікрав Захарченка, який самовпевнено покинув лінію, і закинув шайбу в порожні ворота.

Зрештою, визначити сильнішого команди не зуміли і в овертаймі. Довелося з'ясовувати взаємини в серії післяматчевих штрафних кидків. Тут краще виступили кияни – Слюсар і Чердак реалізували свої спроби, а Дьяченко не дав відзначитися нікому зі "щук".

Завдяки перемозі в Калуші "Сокіл" зберіг другу сходинку в турнірній таблиці. Київська команда набрала 55 очок за 25 матчів. Лідером залишився "Кременчук" (57 пунктів, 24 поєдинки), а "Дніпро" – третій (52, 23).