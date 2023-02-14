RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сокол" в серии буллитов дожал "Днепр" и остался вторым в чемпионате Украины

Фото: "Соколята" одержали непростую победу на Прикарпатье (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой киевского "Сокола" над херсонским "Днепром" завершился центральный матч игрового дня отечественного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Днепр" – "Сокол" – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: Стецюра, 09:41, Койда, 31:18 – Слюсар, 49:19, Янишевский, 49:59

"Щуки" открыли счет в середине стартового периода. Херсонцы смогли реализовать большинство. Сидоренко прорвался в зону атаки слева и отпасовал в центр, где Стецюра в одно касание классно бросил мимо Дьяченко.

Развить успех "Днепр" сумел во второй 20-минутке. В этот раз номинальные хозяева подкараулили ошибку "соколят" на собственной половине. После перехвата Койда от левого борта отдал передачу Попережаю. Выстрел последнего голкипер столичного гранда отразил, но тот же Койда успел сыграть на добивании.

А вот в третьем периоде "Сокол" сумел организовать камбэк. Сначала киевляне размочили счет в большинстве 5 на 3, когда Слюсар выстрелил из правой зоны вбрасывания. Впоследствии Янишевский обворовал Захарченко, самоуверенно покинувшего линию, и забросил шайбу в пустые ворота.

В конце концов определить сильнейшего команды не сумели и в овертайме. Пришлось выяснять отношения в серии послематчевых штрафных бросков. Здесь лучше выступили киевляне – Слюсар и Чердак реализовали свои попытки, а Дьяченко не дал отличиться никому из "щук".

Благодаря победе в Калуше "Сокол" сохранил второе место в турнирной таблице. Киевская команда набрала 55 очков в 25-ти матчах. Лидером остался "Кременчуг" (57 пунктов, 24 поединка), а "Днепр" – третий (52, 23).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоколЧемпионат Украиныхоккей