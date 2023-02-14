"Сокол" в серии буллитов дожал "Днепр" и остался вторым в чемпионате Украины

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Днепр" – "Сокол" – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: Стецюра, 09:41, Койда, 31:18 – Слюсар, 49:19, Янишевский, 49:59

"Щуки" открыли счет в середине стартового периода. Херсонцы смогли реализовать большинство. Сидоренко прорвался в зону атаки слева и отпасовал в центр, где Стецюра в одно касание классно бросил мимо Дьяченко.

Развить успех "Днепр" сумел во второй 20-минутке. В этот раз номинальные хозяева подкараулили ошибку "соколят" на собственной половине. После перехвата Койда от левого борта отдал передачу Попережаю. Выстрел последнего голкипер столичного гранда отразил, но тот же Койда успел сыграть на добивании.

А вот в третьем периоде "Сокол" сумел организовать камбэк. Сначала киевляне размочили счет в большинстве 5 на 3, когда Слюсар выстрелил из правой зоны вбрасывания. Впоследствии Янишевский обворовал Захарченко, самоуверенно покинувшего линию, и забросил шайбу в пустые ворота.

В конце концов определить сильнейшего команды не сумели и в овертайме. Пришлось выяснять отношения в серии послематчевых штрафных бросков. Здесь лучше выступили киевляне – Слюсар и Чердак реализовали свои попытки, а Дьяченко не дал отличиться никому из "щук".

Благодаря победе в Калуше "Сокол" сохранил второе место в турнирной таблице. Киевская команда набрала 55 очков в 25-ти матчах. Лидером остался "Кременчуг" (57 пунктов, 24 поединка), а "Днепр" – третий (52, 23).