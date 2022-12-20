"Сокіл" розгромив "Дніпро" в центральному матчі дня та очолив хокейний чемпіонат

Чемпіонат України, регулярна першість

"Сокіл" – "Дніпро" – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Шайби: Чердак, 26:48, Бондарєв, 35:45, 43:59, 55:52, Янішевський, 42:24 – Гребеник, 00:48

"Щуки" повели в рахунку вже на 1-й хвилині. Це Гребеник наважився кинути з дистанції ліворуч, а Сердюк виявився неготовим до такого пострілу. Як наслідок, шайба від стійки залетіла в сітку воріт.

Відігратися кияни зуміли вже в другому періоді. Чердак підібрав "диск" після вкидання у правій зоні та потужним кидком правою рукою відправив шайбу під ближню стійку. Захарченко, як і його колега в дебюті, врятувати "Дніпро" не зміг.

А далі до справи взявся ветеран Бондарєв. Спершу він у більшості класно пробив із близької відстані після передачі Янішевського. Далі останній на старті третьої 20-хвилинки закріпив перевагу "Сокола". Потім Бондарєв зіграв на добиванні після пострілу Благого, а на десерт оформив хет-трик у подвійній більшості.

Завдяки цій перемозі столичний гранд вийшов у лідери чемпіонату. В активі "соколят" 39 очок за 17 матчів. "Кременчук", який провів на два поєдинки менше, має 37 пунктів, а "Дніпро" – 33 бали (13 матчів).