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"Сокол" разгромил "Днепр" в центральном матче дня и возглавил хоккейный чемпионат

Фото: "Сокол" одолел "Днепр" в столице (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой столичного "Сокола" завершилась встреча в хоккейном первенстве Украины против херсонского "Днепра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Днепр" – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Шайбы: Чердак, 26:48, Бондарев, 35:45, 43:59, 55:52, Янишевский, 42:24 – Гребеник, 00:48

"Щуки" повели в счете уже на 1-й минуте. Это Гребеник решил бросить с дистанции слева, а Сердюк оказался не готов к такому выстрелу. Как следствие, шайба от стойки залетела в сетку ворот.

Отыграться киевляне сумели уже во втором периоде. Чедрак подобрал "диск" после вбрасывания в правой зоне и мощным броском правой рукой отправил шайбу под ближнюю стойку. Захарченко, как и его коллега в дебюте, спасти "Днепр" не смог.

А дальше за дело взялся ветеран Бондарев. Сначала он в большинстве классно пробил с близкого расстояния после передачи Янишевского. Далее последний на старте третьей 20-минутки закрепил преимущество "Сокола". Затем Бондарев сыграл на добивании после выстрела Благого, а на десерт оформил хет-трик в двойном большинстве.

Благодаря этой победе столичный гранд вышел в лидеры чемпионата. В активе "соколят" 39 очков после 17-ти матчей. "Кременчуг", проведший на два поединка меньше, имеет 37 пунктов, а "Днепр" – 33 балла (13 матчей).

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