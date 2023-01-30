"Сокіл" повернув із Європи триразового чемпіона України

29-річний вихованець столичного гранда повернувся до рідної команди. "Сокіл" прагне якомога швидше заявити оборонця на чемпіонат.

Толстушко дебютував на професіональному рівні в складі київської команди в 2011 році. Провів за "соколят" 51 матч (4 шайби, 4 передачі) та допоміг здобути срібні нагороди в сезоні 2012/13. Далі захищав кольори "Вінницьких Гайдамаків", "Донбасу", "Галицьких Левів" і "Кременчука".

Здобув два "золота" в складі донеччан і чемпіонський титул-2020 у складі кременчукців. Легіонерського хліба вперше спробував у Росії, де грав за "Дімітров" у Молодіжній хокейній лізі. Пізніше грав у Франції ("Кан") і Новій Зеландії ("Кантенбері Ред Девілз").

Нинішній сезон розпочав в угорській Ерстелізі. Там Толстушко зіграв 8 матчів (1 асист), але згодом випав із обойми "Дунайвароша" через травму. У грудні виступав за польський "Сянок" (11 поєдинків, 1 асист). У складі збірної України дебютував у 2015 році.