RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сокол" вернул из Европы трехкратного чемпиона Украины

Фото: Всеволод Толстушко в рядах сборной Украины (fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Украины Всеволод Толстушко будет выступать за киевский "Сокол" после выступлений в чемпионатах Венгрии и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний воспитанник столичного гранда вернулся в родную команду. "Сокол" стремится как можно скорее заявить защитника на чемпионат.

Толстушко дебютировал на профессиональном уровне в составе киевской команды в 2011 году. Провел за "соколят" 51 матч (4 шайбы, 4 передачи) и помог получить серебряные награды в сезоне 2012/13. Далее защищал цвета "Винницких Гайдамаков", "Донбасса", "Галицких Львов" и "Кременчуга".

Завоевал два "золота" в составе дончан и чемпионский титул-2020 в составе кременчужан. Легионерский хлеб впервые попробовал в России, где играл за "Димитров" в Молодежной хоккейной лиге. Позже выступал во Франции ("Кан") и Новой Зеландии ("Кантенбери Ред Девилз").

Нынешний сезон начал в венгерской Эрстелиге. Там Толстушко сыграл 8 матчей (1 ассист), но впоследствии выпал из обоймы "Дунайвароша" из-за травмы. В декабре выступал за польский "Сянок" (11 поединков, 1 ассист). В составе сборной Украины дебютировал в 2015 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоколЧемпионат Украиныхоккей