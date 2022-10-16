"Сокіл" перестріляв "Дніпро" в центральному матчі дня хокейного чемпіонату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Дніпро" – "Сокіл" – 4:6 (1:1, 2:1, 1:4)

Шайби: Дворник, 11:32, Койда, 30:43, 41:39, Щербак, 35:00 – Бабинець, 16:24, 47:07, Мазур, 33:11, 51:26, Благий, 44:49, Сисак, 48:35

Повели в рахунку херсонці на 12-й хвилині. Справжня навала на ворота столичного гранда з ударом впритул від Тищенка завершилася влучним добиванням Дворника. Але "Сокіл" швидко відповів – Бабинець у більшості кинув із гострого кута ліворуч від рамки та зрівняв рахунок.

Натомість у другому періоді кияни заграли активніше. Проте, кураж впіймав голкіпер "Дніпра" Захарченко, який кілька разів потягнув кидки "соколят". Надихнувшись подвигами воротаря, херсонці зуміли організувати гол на 31-й хвилині. Койда влаштував сольний прохід від блакитної лінії та відправив шайбу поміж щитків Кубрицького.

Але за сценарієм першого періоду "Сокіл" знову швидко відновив паритет. І ця шайба вчетверте за матч була оформлена в більшості. Німенко зліва віддав передачу паралельно до лінії воріт, а Мазур класним кидком запалив двійки на табло. Щоправда, ще до кінця другої 20-хвилинки "Дніпро" зумів вийти вперед у більшості – Щербак змістився до центру й розкішно кинув у дев'ятку над пасткою голкіпера.

А після повітряної тривоги на старті третього періоду херсонці оформили четверту шайбу. Це Койда на "п'ятаку" добив шайбу в сітку після того, як Кубрицький не зміг зафіксувати диск після кидка Кобильника. Заодно і невелику сутичку за участю кількох гравців обох команд із вилученнями спровокував.

Та "Сокіл" не знітився. Тренерський штаб киян змінив голкіпера та випустив на лід усіх досвідчених хокеїстів. Результат не забарився – "соколята" закинули тричі впродовж якихось п'яти хвилин зусиллями Благого, Бабинця та Сисака. До того ж, два з трьох голів вони оформили в більшості.

Фінальні 10 хвилин за таких умов перетворилися у справжню битву. Її переможцем став "Сокіл", який зумів відзначитися ще раз – Чердак прострілив із правої зони вкидання, а Мазур без перешкод підставив ключку на "п'ятаку". Завдяки цій перемозі кияни зрівнялися з "Дніпром" за очками (по 9 пунктів).