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"Сокіл" перемогою над "Дніпром" розпочав півфінальну серію плей-офф хокейної першості

Фото: "Соколята" повели в серії 1/2 фіналу (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Вольовою перемогою столичного "Сокола" завершився перший матч 1/2 фіналу плей-офф чемпіонату України з хокею проти херсонського "Дніпра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, плей-офф, 1/2 фіналу, перший матч

"Дніпро" – "Сокіл" – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайби: Кобильник, 22:39, Бородай, 34:21 – Горлушко, 29:43, Мазур, 29:56, Бабинець, 32:25

Розпочали півфінальну серію команди обережно, принаймні в стартовому періоді глядачі голів так і не побачили. Зате в другій 20-хвилинці розпочалася феєрія. Відкрили рахунок господарі – Бородай від правого борту віддав на Кобильника, який з лівої зони вкидання потужним верховим пострілом засмутив Дьяченка.

Кияни, однак, швидко оговталися і закинули двічі в середині періоду. Спершу "соколята" розіграли вихід 2 в 1, коли Бабинець вивів на позицію для кидка Горлушка, і той не схибив. А ледь не в наступній атаці столичний гранд реалізував більшість – Мазур перед воротами підправив кидок того ж Бабинця.

Ще за кілька хвилин найкращий бомбардир чемпіонату в історії до двох асистів додав гол. Цього разу шайба залетіла у ворота "щук" після добивання. Це Бабинець зреагував на сейв Захарченка після кидка Чердака. Щоправда, херсонці незабаром скоротили відставання. Це Бородай у більшості проштовхнув шайбу за лінію, оскільки воротар не встиг її зафіксувати.

Натомість третій період знову виявився безгольовим. "Дніпро" кинув усі сили, щоб відігратися, чимало атакував і навіть зняв голкіпера на користь шостого польового на останніх хвилинах. Проте, відігратися херсонці так і не зуміли. "Сокіл" повів у серії до трьох перемог.

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