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"Сокол" победой над "Днепром" начал полуфинальную серию плей-офф хоккейного первенства

Фото: "Соколята" повели в серии 1/2 финала (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой столичного "Сокола" завершился первый матч 1/2 финала плей-офф чемпионата Украины по хоккею против херсонского "Днепра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

"Днепр" – "Сокол" – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайбы: Кобыльник, 22:39, Бородай, 34:21 – Горлушко, 29:43, Мазур, 29:56, Бабинець, 32:25

Начали полуфинальную серию команды осторожно, по крайней мере, в стартовом периоде зрители голов так и не увидели. Зато во второй 20-минутке началась феерия. Открыли счет хозяева – Бородай от правого борта отдал на Кобыльника, который из левой зоны вбрасывания мощным выстрелом верхом огорчил Дьяченко.

Киевляне, однако, быстро пришли в себя и забросили дважды в середине периода. Сначала "соколята" разыграли выход 2 в 1, когда Бабинец вывел на позицию для броска Горлушко, и тот не промахнулся. А едва ли не в следующей атаке столичный гранд реализовал большинство – Мазур перед воротами подправил бросок того же Бабинца.

Еще через несколько минут лучший бомбардир чемпионата в истории к двум ассистам добавил гол. В этот раз шайба залетела в ворота "щук" после добивания. Это Бабинец среагировал на сэйв Захарченко после броска Чердака. Правда, херсонцы вскоре сократили отставание. Это Бородай в большинстве протолкнул шайбу за линию, поскольку вратарь не успел ее зафиксировать.

А третий период снова оказался безголевым. "Днепр" бросил все силы, чтобы отыграться, немало атаковал и даже снял голкипера в пользу шестого полевого на последних минутах. Однако отыграться херсонцы так и не сумели. "Сокол" повел в серии до трех побед.

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