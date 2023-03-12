ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Сокол" победой над "Днепром" начал полуфинальную серию плей-офф хоккейного первенства

Новина українською →
Калуш, Воскресенье 12 марта 2023 20:34
"Сокол" победой над "Днепром" начал полуфинальную серию плей-офф хоккейного первенства Фото: "Соколята" повели в серии 1/2 финала (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой столичного "Сокола" завершился первый матч 1/2 финала плей-офф чемпионата Украины по хоккею против херсонского "Днепра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, 1/2 финала, первый матч

"Днепр" – "Сокол" – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайбы: Кобыльник, 22:39, Бородай, 34:21 – Горлушко, 29:43, Мазур, 29:56, Бабинець, 32:25

Начали полуфинальную серию команды осторожно, по крайней мере, в стартовом периоде зрители голов так и не увидели. Зато во второй 20-минутке началась феерия. Открыли счет хозяева – Бородай от правого борта отдал на Кобыльника, который из левой зоны вбрасывания мощным выстрелом верхом огорчил Дьяченко.

Киевляне, однако, быстро пришли в себя и забросили дважды в середине периода. Сначала "соколята" разыграли выход 2 в 1, когда Бабинец вывел на позицию для броска Горлушко, и тот не промахнулся. А едва ли не в следующей атаке столичный гранд реализовал большинство – Мазур перед воротами подправил бросок того же Бабинца.

Еще через несколько минут лучший бомбардир чемпионата в истории к двум ассистам добавил гол. В этот раз шайба залетела в ворота "щук" после добивания. Это Бабинец среагировал на сэйв Захарченко после броска Чердака. Правда, херсонцы вскоре сократили отставание. Это Бородай в большинстве протолкнул шайбу за линию, поскольку вратарь не успел ее зафиксировать.

А третий период снова оказался безголевым. "Днепр" бросил все силы, чтобы отыграться, немало атаковал и даже снял голкипера в пользу шестого полевого на последних минутах. Однако отыграться херсонцы так и не сумели. "Сокол" повел в серии до трех побед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сокол Чемпионат Украины хоккей
NEWS
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации