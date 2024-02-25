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"Сокіл" перемогою в дербі закрив регулярний хокейний чемпіонат: відомі пари плей-офф

Київ, Неділя 25 лютого 2024 21:26
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"Сокіл" перемогою в дербі закрив регулярний хокейний чемпіонат: відомі пари плей-офф Фото: "Соколята" виграли регулярку чемпіонату України (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Сокіл" переграв "Київ Кепіталз" у заключному матчі регулярної першості чемпіонату України з хокею 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, регулярна першість

"Київ Кепіталз" – "Сокіл" – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайби: Черненко, 02:38, Кривоножкін, 39:19 – Захаров, 06:55, Бородай, 29:19, Чердак, 53:18

У дебюті команди обмінялися шайбами. Відкрили рахунок "Кепіталз", коли в затяжній атаці номінальних господарів Черненко зіграв на добиванні з лівої зони вкидання. У відповідь Захаров класно розібравя з голкіпером після передачі Бабинця.

Сценарій повторився в дзеркальному вимірі в другому періоді. "Сокіл" вивів уперед Бородай, який влаштував сольний прохід із правої зони вкидання, обійшов оборонця і голкіпера та відправив шайбу в порожні ворота. Відігралися "Кепіталз" під завісу 20-хвилинки, коли Кривоножкін зіграв на добиванні після дальнього кидка Берднікса.

У фінальному ж періоді відзначилися лише "соколята". Переможний гол оформив Чердак, який вчасно атакував ворота господарів другим темпом після випаду Бородая в меншості. "Кепіталз" відповісти до сирени вже не спромоглися.

Перемогою "Сокіл" підтвердив лідерство в регулярці чемпіонату. Підопічні Олега Шафаренка набрали 66 очок і фінішували першими. У півфіналі плей-офф до чотирьох перемог чинний чемпіон зустрінеться з тими ж "Кепіталз". Натомість друга та третя команди – херсонський "Дніпро" та "Кременчук" – зіграють між собою.

Пари 1/2 фіналу чемпіонату України з хокею 2023/24:

  • "Сокіл" – "Київ Кепіталз"
  • "Дніпро" – "Кременчук"

До слова, раніше збірна України отримала суперників у фіналі відбору до Олімпіади-2026.

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