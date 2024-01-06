"Сокіл" переміг "Кепіталз" у дербі Києва та зберіг лідерство в хокейній першості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат України, регулярна першість

"Київ Кепіталз" – "Сокіл" – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: Берднікс, 10:45 – Жеребко, 00:41, 49:55

Номінальні гості відкрили рахунок на першій же хвилині. Захаров поборовся за воротами та відкинув шайбу на "п'ятак". Там передачу прийняв Жеребко та в кілька дотиків проштовхнув "диск" за лінію.

"Кепіталз" відігралися в середині стартового періоду. Господарі швидко реалізували більшість 5 на 3 після штрафів для ветерана Толстушка та молодого Бородая. Берднікс наважився кинути з дистанції та влучив у дев'ятку воріт Дьяченка.

Перспективний дебют, однак, не обернувся гольовим фестивалем. Друга 20-хвилинка минула без шайб. А в третьому періоді відзначилися лише "соколята". Це Жеребко прорвався правим краєм, змістився в центр і з близької відстані переграв воротаря.

Завдяки перемозі "Сокіл" залишився в лідерах вітчизняної першості. Чинний чемпіон набрав 42 очки. "Кепіталз" ідуть на 3-й сходинці, маючи в активі 38 пунктів. Утім, підопічні Вадима Шахрайчука залишаються з двома матчами в запасі.