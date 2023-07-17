"Сокіл" переманив двох зірок півфіналіста плей-офф хокейної першості України

Молоді хокеїсти перебралися в столичний гранд із калуського "Легіона". Чемпіон України відрапортував про підписання українців.

20-річний Філімонов виховувався у структурі "Донбасу". Після заокеанського досвіду в Хокейній лізі Західних штатів (WSHL) він повернувся до України восени 2020 року. Захищав кольори "Маріуполя" і херсонського "Дніпра", а останню кампанію відіграв за "Легіон" – 33 матчі, 1 шайба, 2 передачі.

Натомість 18-річний Явний – вихованець калушан. У складі рідної команди і дебютував на професіональному рівні в чемпіонату України. До свого активу нападник записав 33 поєдинки, в яких відзначився одним асистом.

Цього літа "Сокіл" підписав низку новачків. До Києва переїхали воротар Дьяченко (раніше орендований), а також нападники Бородай, Захаров і Ромащенко. Чемпіонські лави покинули Сисак і Куцевич.