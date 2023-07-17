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"Сокол" переманил двух звезд полуфиналиста плей-офф хоккейного первенства Украины

Фото: Александр Филимонов воспитывался в "Донбассе" (Facebook/ХК Сокол Киев)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Александр Филимонов и нападающий Андрей Явный стали очередными новичками киевского "Сокола" в межсезонье-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Молодые хоккеисты перебрались в столичный гранд из калушского "Легиона". Чемпион Украины отрапортовал о подписании украинцев.

20-летний Филимонов воспитывался в структуре "Донбасса". После заокеанского опыта в Хоккейной лиге Западных штатов (WSHL) он вернулся в Украину осенью 2020 года. Защищал цвета "Мариуполя" и херсонского "Днепра", а последнюю кампанию отыграл за "Легион" – 33 матча, 1 шайба, 2 передачи.

В свою очередь 18-летний Явный – воспитанник калушан. В составе родной команды и дебютировал на профессиональном уровне у чемпионата Украины. В свой актив нападающий записал 33 поединка, в которых отличился одним ассистом.

Этим летом "Сокол" подписал ряд новичков. В Киев переехали вратарь Дьяченко (ранее арендованный), а также нападающие Бородай, Захаров и Ромащенко. Чемпионские ряды покинули Сысак и Куцевич.

К слову, ранее Шафаренко во второй раз возглавил "Сокол" после годовой паузы.

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