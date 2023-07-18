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"Сокіл" із медобстеження хокеїстів розпочав підготовку до нового сезону

Фото: "Соколята" перед візитом до лікарів (t.me/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Сокіл" готується до відновлення тренувань перед прийдешнім сезоном. Чемпіони України відвідали лікарів для традиційного медичного огляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

Відпустка "соколят" підійшла до завершення. Перша група хокеїстів пройшла медобстеження у державному Українському медичному центрі спортивної медицини.

Лікарі перевірили стан гравців "Сокола" після значної паузи у виступах. У новому сезоні з киянами працюватиме новий медик – Єлизавета Химич. Вона має досвід роботи у великому хокеї, оскільки раніше працювала лікарем жіночої, а згодом і чоловічої збірних України.

До тренувальної роботи "Сокіл" повернеться 20 липня. "Соколята" готуватимуться до сезону 2023/24 під керівництвом нового тренера. До лав вітчизняного гранда після річної паузи повернувся Олег Шафаренко.

Напередодні "Сокіл" оголосив про переходи двох хокеїстів "Легіона". До столиці перебралися оборонець Олександр Філімонов і нападник Андрій Явний. Загалом кияни підписали вже 6 нових виконавців.

До слова, українець Арцатбанов перейшов до "Елберні Веллі Бульдогс" із празької "Спарти".

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