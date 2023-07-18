"Сокол" с медобследования хоккеистов начал подготовку к новому сезону

Отпуск "соколят" подошел к концу. Первая группа хоккеистов прошла медобследование в государственном Украинском медицинском центре спортивной медицины.

Врачи проверили состояние игроков "Сокола" после продолжительной паузы в выступлениях. В новом сезоне с киевлянами будет работать новый медик – Елизавета Химич. Она имеет опыт работы в большом хоккее, поскольку раньше работала врачом женской, а впоследствии и мужской сборных Украины.

К тренировочной работе "Сокол" вернется 20 июля. "Соколята" будут готовиться к сезону 2023/24 под руководством нового тренера. В ряды отечественного гранда после годовой паузы вернулся Олег Шафаренко.

Накануне "Сокол" объявил о переходах двух хоккеистов "Легиона". В столицу перебрались защитник Александр Филимонов и нападающий Андрей Явный. В общей сложности киевляне подписали уже 6 новых исполнителей.