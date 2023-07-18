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"Сокол" с медобследования хоккеистов начал подготовку к новому сезону

Фото: "Соколята" перед визитом к врачам (t.me/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Сокол" готовится к возобновлению тренировок перед грядущим сезоном. Чемпионы Украины посетили врачей для традиционного медицинского осмотра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Отпуск "соколят" подошел к концу. Первая группа хоккеистов прошла медобследование в государственном Украинском медицинском центре спортивной медицины.

Врачи проверили состояние игроков "Сокола" после продолжительной паузы в выступлениях. В новом сезоне с киевлянами будет работать новый медик – Елизавета Химич. Она имеет опыт работы в большом хоккее, поскольку раньше работала врачом женской, а впоследствии и мужской сборных Украины.

К тренировочной работе "Сокол" вернется 20 июля. "Соколята" будут готовиться к сезону 2023/24 под руководством нового тренера. В ряды отечественного гранда после годовой паузы вернулся Олег Шафаренко.

Накануне "Сокол" объявил о переходах двух хоккеистов "Легиона". В столицу перебрались защитник Александр Филимонов и нападающий Андрей Явный. В общей сложности киевляне подписали уже 6 новых исполнителей.

К слову, украинец Арцатбанов перешел в "Алберни Велли Бульдогс" из пражской "Спарты".

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