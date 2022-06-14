Как сохранить пенсию во время оккупации: пошаговая инструкция
Для сохранения пенсий и социальных выплат пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях, могут воспользоваться специальным механизмом через отношение "Дия". Таким образом, приезжать на подконтрольную территорию Украины необязательно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Для сохранения пенсии нужно оформить "Дія.Подпись" - электронную подпись, которая используется для подписания документов в приложении "Дія" и онлайн.
Что нужно для получения "Дія" необходимо наличие:
- ID-карты
или
- биометрического загранпаспорта в приложении "Дія".
Срок "Дія. Подпись" - один год или до момента его удаления. Создание "Дія. Подпись" - бесплатная услуга.
Как получить "Дія. Подпись"?
1. Авторизуйтесь в приложении "Дія".
2. Выделите Меню - "Дія.Підис".
3. Выберите пункт Создать.
4. Подтвердите лицо через проверку фото, NFC или BankID.
5. Придумайте 5-значный код для "Дія. Підпис".
6. Готово! Теперь вы можете подписывать документы в "Дія" и онлайн.
Важно!
Удаленная электронная идентификация осуществляется путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" (Дія ID). Эта возможность приравнивается к физической идентификации получателя и дозволяет сохранить пенсионные выплаты.
Как сообщалось, около 300 тысяч оказавшихся на оккупированных территориях украинцев не могут получить пенсии. Почта не может донести людям деньги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.